ديبي هارتمان وتريشا بيكر كانتا في طريقهما لرؤية والدهما الذي كان سيفارق الحياة.

وبينما كانت الطائرة على المدرج، تلقت بيكر رسالة تقول إن ساعات فقط تفصل والدهما عن الوفاة.

تريشا بيكر: إذا تلقت أختي نفس الرسالة، أعرف أن علي مواساتها.

وعندما ركبت الطائرة أتت مضيفة إليها.

تريشا بيكر: قالت لي: يجب أن تجلسي، فسألتها: هل يمكنني الجلوس هنا؟ أريد أن أواسي شقيقتي لأن والدنا سيفارق الحياة.

أصيبت شقيقتها بنوبة هلع لذا قامت بيكر بمواجهة مضيفة الطائرة.

ديبي هارتمان: قالت لها: أنت غير مهذبة، والدي سيفارق الحياة، وأحاول مواساتها. ليردوا أن عليها ترك مشاكلها الشخصية خارج الطائرة.

وقالت الشقيقتان إن طيران "أليجيانت" طردهما من الطائرة ليفوتا اللحظات الأخيرة مع والدهما.

وقال طيران "أليجيانت" لـCNN إنه يأخذ ملاحظات العملاء على محمل الجد ويحقق في الواقعة.