أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سمع العالم أخيراً من نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، حول ما مرّت به خلال تعرضها لعملية سطو مسلح في باريس منذ أشهر.

إذ تظهر كارداشيان في مقطع ترويجي للموسم الجديد من "مواكبة عائلة كارداشيان،" وهي تستذكر بعيون دامعة الليلة التي هددها اللصوص فيها بالسلاح في غرفتها بالفندق.

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وتخبر كيم شقيقاتها: "سيطلقون النار علي من ظهري، لا يوجد طريق للخروج. أستاء جداً من التفكير في الأمر."

وظلت النجمة المشهورة بعيدةً عن الأضواء إلى حد كبير منذ السطو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وعادت مؤخراً إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد بضعة أشهر مضطربة، شملت دخول زوجها كانيي ويست المستشفى في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الإرهاق.