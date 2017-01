دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق فيلم "لا لا لاند" نجاحا ساحقا في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بفوزه بسبع جوائز من أهمها: جائزة أفضل فيلم موسيقي، وجائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل نص، وجائزة أفضل موسيقى، وجائزة أفضل أغنية، إضافة إلى جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

أما جائزة أفضل فيلم درامي فكانت من نصيب فيلم Moonlight، وفازت ايزابيل هبرت بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي، فيما فاز كايسي أفليك بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم Manchester by the Sea.

جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة فاز به فيلم Zootopia، بينما فاز الفيلم الفرنسي Elle بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وفي بداية الحفل الرابع والسبعين للجائزة، تمكن جيمي فالون، مقدم الحفل، من اجتذاب الحضور عبر تقديمه مشهدا يجسد فيلم "لا لا لاند"، بنكهة سياسية ساخرة، غير أن الإضاءة الأبرز في الحفل كان كلمة الممثلة الأمريكية ميريل ستريب، التي كرمت بجائزة سيسيل ديميل للإنجازات، حين تطرقت بشكل غير مباشر إلى فوز دونالد ترامب بالانتخابات، والتأثيرات السلبية لهذا الفوز على المجتمع الأمريكي.

وقالت ستريب في كلمتها: "في هذه القاعة اليوم، نحن ننتمي إلى أكثر المجموعات المكروهة في أمريكا: هوليوود، والأجانب، والإعلام." (في إشارة إلى الهجوم الذي لطالما شنه ترامب على هذه المجموعات الثلاث.)

وأضافت ستريب: "هوليوود مليئة بالأجانب والقادمين من الخارج، وإن طردناهم جميعا لن يتبق للعالم شيء، سوى مشاهدة كرة القدم، والفنون القتالية، التي لا يمكن اعتبارها فنونا أصلا."

وأشارت ستريب إلى حادثة سخرية ترامب من صحفي من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلة إن تبني شخصية عامة تجلس في موقع قوة لمثل هذا السلوك، يسمح لعامة الناس بفعله لأنه يصبح شيئا عاديا.. فعندما نستخدم قوتنا وموقعنا لإهانة الآخرين والسخرية منهم، نخسر جميعا.

