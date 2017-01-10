دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت صور لمقدمة البرامج الروسية فيكتوريا بونيا انتشاراً واسعاً على موقع التواصل، بعد أن شاركت مع متابعيها لقطات لها على شواطئ إمارة دبي، وهي تقوم بألعاب بهلوانية.
براون قررت في هذه الصور الابتعاد عن صقيع موسكو والتوجه إلى دبي للاحتفال برأس السنة، وقامت بنشر صور تواجدها على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب على حسابها في إنستغرام.
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صور مقدمة البرامج فيكتوريا بونيا لاقت عدداً كبيراً من لقطات الإعجاب والكثير من التعليقات.
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