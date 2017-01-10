دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حققت صور لمقدمة البرامج الروسية فيكتوريا بونيا انتشاراً واسعاً على موقع التواصل، بعد أن شاركت مع متابعيها لقطات لها على شواطئ إمارة دبي، وهي تقوم بألعاب بهلوانية.

Не могла не сделать свою фирменную стойку #newheadstand #yoga #sport #challenge #newheadstandchallenge Если будете пробовать, обязательно тяните носочки A photo posted by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jan 5, 2017 at 2:26am PST

براون قررت في هذه الصور الابتعاد عن صقيع موسكو والتوجه إلى دبي للاحتفال برأس السنة، وقامت بنشر صور تواجدها على شاطئ جميرا بالقرب من برج العرب على حسابها في إنستغرام.

#morning #workout #monday #dontbelazy #haveaniceday #lategram #Dubai #мотивашка #понедельник #неленись A photo posted by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jan 8, 2017 at 11:11pm PST

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صور مقدمة البرامج فيكتوريا بونيا لاقت عدداً كبيراً من لقطات الإعجاب والكثير من التعليقات.

#love #love #love # from #Dubai A photo posted by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Dec 29, 2016 at 1:50am PST

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