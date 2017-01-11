دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد قرار المحكمة بتجديد حبسهم ١٥ يوما، وإخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، نشرت فرقة "أطفال الشوارع" المصرية مقطع فيديو لأعضائها تحت اسم "كبدة ومخ".

المقطع الجديد، الذي نشرته الفرقة في الذكرى الأولى لتجمّعهم، شمل كلمات ومقاطع ترمز إلى مقطع جديد ستنشره الفرقة قريبا عبر صفحتها الجديدة على فيسبوك "كبدة ومخ."

ومن المقاطع التي وردت في الفيديو: "أبو تريكة نجم مصر... وحياة النبي بترك... الله المعين... زقه زقة... واطلع أجري جوه تك تك..."

وفي نهاية المقطع، قال أحد أعضاء الفرقة: "كل سنة وانتو طيبين واتفرجوا على فيديو الأغاني الشعبية اللي حنعملو على صفحتنا الجديدة كبدة ومخ."

وكانت الفرقة قد اعتقلت منتصف العام الماضي بتهمة التحريض على التظاهر ونشر مقاطع فيديو مسيئة للدولة، وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.