دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شارك الداعية السعودي، محمد العريفي، مع متابعيه فيديو لأبنائه أثناء توجّههم إلى أحد المساجد، لبيع التمور عند بابه.

وقال العريفي في مقاطع نشرها عبر حسابه في "سناب شات"، وتم إعادة جمعها في المقطع أدناه على يوتيوب، إن لديه قناعة بضرورة تعليم الأطفال البيع والشراء ومقابلة الناس منذ الصغر.

وأشار العريفي الى أنه اشترى كمية من التمور، وأعطاها لأبنائه ليبيعوها أمام مسجد الراجحي في الرياض، إلا أنهم لم يجدوا مكاناً أمام بوابة المسجد.

من جهة أخرى، أعلن العريفي أنه سيترك التدريس في جامعة الملك سعود بعد سنوات طويلة، قائلاً إنه قرر أن يغير مجال عمله.

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