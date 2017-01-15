دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلّت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل قمر، على جمهورها بصور لم يشاهدوها بها من قبل لفتت انتباه الجميع.

قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم.. وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك الف دمعه.. A photo posted by Amar (@singeramar) on Jan 13, 2017 at 3:45am PST

وكتبت قمر على إحدى الصورتين: "الصدمه... اللي خلفها ناس غالين تبقى بوسط القلب مثل العلامة." وأضافت على أخرى، قائلة: "قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم.. وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك الف دمعه.."

الصدمه... اللي خلفها ناس غالين تبقى ب وسط القلب مثل العلامه.. A photo posted by Amar (@singeramar) on Jan 13, 2017 at 2:55am PST

وكانت قمر قد أثارت ضجة واسعة العام الماضي بعد صورتها مع ميليسا على السرير، حيث علّقت الأخيرة عليها، قائلة إنها ضمن صور عديدة أخذت ضمن جلسة تصوير لغلاف مجلة.

A photo posted by Amar (@singeramar) on Jan 6, 2017 at 10:16am PST

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