الفنانة قمر تطل على متابعيها بـ "أجرأ" جلسة تصوير

قمر تطل على متابعيها بـ "أجرأ" جلسة تصوير

منوعات آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
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الفنانة قمر تطل على متابعيها بـ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلّت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل قمر، على جمهورها بصور لم يشاهدوها بها من قبل لفتت انتباه الجميع.

وكتبت قمر على إحدى الصورتين: "الصدمه... اللي خلفها ناس غالين تبقى بوسط القلب مثل العلامة." وأضافت على أخرى، قائلة: "قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم.. وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك الف دمعه.."

 

الصدمه... اللي خلفها ناس غالين تبقى ب وسط القلب مثل العلامه..

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وكانت قمر قد أثارت ضجة واسعة العام الماضي بعد صورتها مع ميليسا على السرير، حيث علّقت الأخيرة عليها، قائلة إنها ضمن صور عديدة أخذت ضمن جلسة تصوير لغلاف مجلة.

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