دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلّت النجمة اللبنانية المثيرة للجدل قمر، على جمهورها بصور لم يشاهدوها بها من قبل لفتت انتباه الجميع.
وكتبت قمر على إحدى الصورتين: "الصدمه... اللي خلفها ناس غالين تبقى بوسط القلب مثل العلامة." وأضافت على أخرى، قائلة: "قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم.. وقمة القوة أن تبتسم وفي عينك الف دمعه.."
وكانت قمر قد أثارت ضجة واسعة العام الماضي بعد صورتها مع ميليسا على السرير، حيث علّقت الأخيرة عليها، قائلة إنها ضمن صور عديدة أخذت ضمن جلسة تصوير لغلاف مجلة.
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