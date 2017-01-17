دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت المغنية السورية أصالة نصري على تصريحات جورج وسوف حولها بتغريدة قالت فيها إنها لن ترد عليه وستسامحه وستدعو له بالتوفيق.
وكتبت أصالة في تغريدتها، التي لم تشر فيها إلى وسوف بالاسم، "إنه كان صديقا لأغلى ما عندها (في إشارة إلى أبيها)، وهي تخاف عليه وتحترم تاريخه ولا تقوى على جرحه.
وكان جورج وسوف قد شن هجوما على أصالة قائلا إنها "خانت وطنها" وذلك في مقابلة أجراها على القناة التاسعة في تونس.
وقال "سلطان الطرب" خلال المقابلة: "(أصالة) اسم على غير مسمى، الاسم مش لابق لها، فنانة اوكي، الله يرحم أبوها كان أول فنان، مصطفة نصري من أحلى من غنوا في سوريا." اقرأ باقي القصة هنا
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