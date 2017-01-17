دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت المغنية السورية أصالة نصري على تصريحات جورج وسوف حولها بتغريدة قالت فيها إنها لن ترد عليه وستسامحه وستدعو له بالتوفيق.

وكتبت أصالة في تغريدتها، التي لم تشر فيها إلى وسوف بالاسم، "إنه كان صديقا لأغلى ما عندها (في إشارة إلى أبيها)، وهي تخاف عليه وتحترم تاريخه ولا تقوى على جرحه.

لأنّني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولاأقوى على جرحه فقط كان صديقاً لأغلى ماعندي(بابا) لن أردّ ومن كلّ قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق. — Assala (@AssalaOfficial) January 15, 2017

وكان جورج وسوف قد شن هجوما على أصالة قائلا إنها "خانت وطنها" وذلك في مقابلة أجراها على القناة التاسعة في تونس.

وقال "سلطان الطرب" خلال المقابلة: "(أصالة) اسم على غير مسمى، الاسم مش لابق لها، فنانة اوكي، الله يرحم أبوها كان أول فنان، مصطفة نصري من أحلى من غنوا في سوريا." اقرأ باقي القصة هنا