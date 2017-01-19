“ملكة الليونة” تبهر مسافرين بالمطار باستعراض مهاراتها

“ملكة الليونة” تبهر مسافرين بالمطار بمهاراتها

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آخر تحديث منذ54 دقيقة.
موسوعة غينيسغرائبأمريكاأرقام قياسية
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بينما كانت صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس شيميكا تشارلز تنتظر رحلتها الجوية في مطار فيلادلفيا قامت باستعراض أذهلت المسافرين في المطار.

 

كان مسافرون في مطار فيلادلفيا على موعد لأداء من الليونة لكسر الرقم العالمي

حصلت شيميكا تشارلز على لقبين في موسوعة غينيس العالمية لـ “الليونة”

أظهرت تشارلز مهارتها غير العادية وذلك أثناء انتظارها لرحلتها إلى ولاية ويسكونسن الأمريكية

تشارلز المعروفة أيضا باسم “ ملكة الليونة” سجلت رقمها العالمي الأول في موسوعة غينيس على الهواء خلال برنامج تلفزيوني شهير

موسوعة غينيسغرائبأمريكاأرقام قياسية