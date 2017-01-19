كان مسافرون في مطار فيلادلفيا على موعد لأداء من الليونة لكسر الرقم العالمي

حصلت شيميكا تشارلز على لقبين في موسوعة غينيس العالمية لـ “الليونة”

أظهرت تشارلز مهارتها غير العادية وذلك أثناء انتظارها لرحلتها إلى ولاية ويسكونسن الأمريكية

تشارلز المعروفة أيضا باسم “ ملكة الليونة” سجلت رقمها العالمي الأول في موسوعة غينيس على الهواء خلال برنامج تلفزيوني شهير