دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحدث شاب قطري يدعى غانم المفتاح، ولد بنصف جسد ودون أطراف سفلية، ضجّة واسعة على مواقع التواصل بعد أن نجح في الطواف حول الكعبة سبعة أشواط مشياً على يديه؛ دون استخدام الكرسي المتحرّك.

المفتاح حقق حلمه الذي تحدث عنه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، بحسب الفيديو أدناه، يوم الجمعة بعد أن تلقفه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وعمل على تحويل حلم غانم؛ إلى حقيقة.

A video posted by Ghanim Al-Muftah|غانم المفتاح (@g_almuftah) on Jan 17, 2017 at 2:35am PST

وبحسب ما ذكر موقع سبق الإلكتروني، فقد تولى الأمير سلطان بن سلمان، بنفسه متابعة الترتيبات الأمنية لتسهيل حركة غانم؛ وأفراد أسرته، إذ كلّف فريقاً من المسؤولين لاستقبال الشاب منذ وصوله إلى مكة المكرّمة حتى أدائه العمرة مع أفراد أسرته، وقد وجّه المفتاح رسالة شكر له عبر حسابه في انستغرام.

يشار الى أن حساب الشاب القطري المعروف على إنستغرام، والذي يتابعه حوالي مليون شخص، يحتوي على العديد من الفيديوهات لإنجازاته ومقاطع أخرى مليئة بالإيجابية والتفاؤل.

@hhshkmohd @nasser13hamad @faz3 قمم في #قمة_رواد_التواصل_الإجتماعي_العرب #خليجنا_واحد A video posted by Ghanim Al-Muftah|غانم المفتاح (@g_almuftah) on Dec 14, 2016 at 11:22am PST

ويلقب غانم المفتاح نفسه بغانم الرابح دوما، وهو شخصية إيجابية وله العديد من الإنجازات والمشاركات في عدد من البطولات الرياضية، وقد قام بإنشاء جمعية غانم الرابح للكراسي المتحركة كما قام بتأليف كتاب مهم لبث تجاربه وحياته للآخرين بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقد كُرّم من قبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في 2015.