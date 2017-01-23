دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت فتاة في مصر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بحثها عن شخص يتبرّع بحيواناته المنوية لها بمقابل مادي، من أجل الإنجاب، حيث أنشأت صفحة على "فيسبوك" تحت اسم "بشتري راجل"، تم اغلاقها فيما بعد من قبل الموقع.

ودعت الفتاة التي تُدعى شريهان نور الدين الرجال عبر فيديو صورته بنفسها، للتبرع بحيواناتهم المنوية مقابل مبلغ مالي بالدولار، قالت إنه كل ما استطاعت أن تجنيه، وذلك بعد عدد من العلاقات غير الناجحة التي جمعتها بالرجال لتصبح راغبة في الإنجاب فقط بعد أن أصبح عمرها 35 سنة.

من امبارح بالليل في هجوم رهيب على صفحتي الاولى #بشتري_راجل والنهاردة حسابي اتقفل .. أنا عملت صفحة جديدة ولسه مكملة ------------------------------------------------------------------------------ أحلى حاجة في الدنيا الأطفال...لو أقدر، كنت جبت دستة. بس انا ماتجوزتش قبل كده، ولا عايزة اتجوز. أنا ناجحة جدا في حياتي العملية، عايشة عيشة مريحة ومش محتاجة حد يسندني ماديا... بس بخاف قوي من الوحدة الحل الوحيد اللي قدامي إني أبقي أم. إبتديت أسأل على موضوع تجميد البويضات علشان أطول المدة اللي أعرف أحمل فيها. المهم، وأنا بعمل تحاليل إكتشفت إن عندي مشكلة بتخلي نسبة حملي ٤٠٪ وإن كل ما الوقت بيعدي، فرصتي في الخلفة بتقل!!!! :(((( انا قررت إني أعمل عملية تلقيح صناعي مع شخص مستعد يتبرع بحيوناته المنوية في مقابل مادي... الموضوع هيمشي رسمي: مأذون --> انبوبة معمل --> مأذون. أنا بس عايزة طفل من غير لا غرام ولا إنتقام. Posted by ‎بشتري راجل‎ on Saturday, January 21, 2017

وبعد إغلاق صفحتها، أنشأت نور الدين صفحة بديلة، في إصرار على مواصلة طلبها بحسب ما ذكر موقع الأهرام، وقد تلقت عدة طلبات خلال ساعات من شباب يوافقون على مطلبها ويطلبون التواصل معها لإتمام "الصفقة."