دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول احتمال تأثر السعودية بموجة برد غير اعتيادية في الأيام القادمة، نفى المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، ما قيل مشيراً الى أن هذه الموجة كسابقاتها، بل هي أقل برودة.

وأوضح القحطاني، في إتصال هاتفي ضمن برنامج "أخباركم"، أن التوقعات التي أطلقتها "الهيئة" تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، قد يسجل الصفر المئوي على المناطق الشمالية، و6 درجات صغرى بمنطقتَيْ الرياض والشرقية، مع انخفاض لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية الداخلية، وقد تستمر حتى صباح الثلاثاء.

وذكر أنه في موجات برد سابقة، تم تسجيل درجات حرارة دنيا، تجاوزت 10 درجات تحت الصفر في بعض مناطق المملكة، كحائل وسكاكا والجوف داعياً الإعلام إلى اللجوء إلى الجهة المختصة للحصول على تقارير الطقس.