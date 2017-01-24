دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شنّت الفنانة أحلام هجوماً حاداً على الإعلامي المصري عمرو أديب، بعد أن طلب استضافتها في برنامجه، لتقول له "لن أمنحك شرف لقاء الملكة.. ولا أتشرف بك ولا بلقائك."

أحلام نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، مرفقة معها صورة لرسالة وصلتها من فريق الإعداد، يطلب استضافتها في إحدى حلقات البرنامج، حيث كتبت فيها أيضا: "من_حق_كل_شخص_ان_يحلم .. لكن احلم على قدك."

لن أمنحك شرف لقاء #الملكه👸🏻 ولا أتشرف بك ولا بلقائك #من_حق_كل_شخص_ان_يحلم لكن احلم على قدك 👸🏻👑 #عمر_اديب pic.twitter.com/29nPtKyiAE — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) January 22, 2017

وفي حين لم تفصح أحلام عن أسباب هذا الهجوم، ربط البعض الموضوع بحلقة الفنان اللبناني راغب علامة مؤخراً مع عمرو أديب، والتي عرضت منذ عدة أيام.

وكان علامة قد تحدث عن علاقته بالفنانة أحلام وسر تركه برنامج "Arab Idol"، حيث أكّد أنه لم تربطه علاقة صداقة بها وأنهما لا يشبهان بعضهما البعض، أبداً.