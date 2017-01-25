دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الفنان المصري عمرو دياب مقطع فيديو يظهر فيه داخل صالة رياضة، وهو يقوم بحركات رياضية قاسية تحتاج لمجهود كبير، وذلك في رد غير مباشر على تعليقات الفنانة شيرين عبد الوهاب التي قالت فيها إنه "كبر بالسن."

وبالرغم من أن دياب لم يتطرق الى تعليقات عبد الوهاب في المقطع الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، اعتبر العديد من الأشخاص أن "الهضبة" يرد على شيرين بهذه الطريقة.

#AmrDiab #workout #Gym #CrossFit #musician #music #Egypt #عالم_عمرو_دياب #عمرو_دياب A video posted by Amr Diab (@amrdiab) on Jan 24, 2017 at 8:31am PST

وكانت قصة الخلاف الذي وقع بين دياب وعبد الوهاب قد أحدث ضجة واسعة في مصر وعلى مواقع التواصل في الأيام الماضية، علماً أن شيرين كانت اعتذرت عمّا بدر منها قائلة: "كنت بهزر" مؤكدة أنها لم تقصد إهانة عمرو خلال حفل زفاف النجمين كندة علوش، وعمرو يوسف.

من جهة أخرى، كشف الإعلامي عمرو أديب، أن شرين أخبرته أنها تريد أن تكون مؤثرة فى عمل الخير، موضحاً أن المطربة أخبرته أنها شعرت بتأثيرها في المجتمع بعد حديثها عن عمرو دياب وأصالة مؤخراً. وأضاف خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ON E، أن شرين تبرعت بمليون جنيه يوجه منها 500 ألف جنيه لأعمال الخير.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.