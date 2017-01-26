دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفتت تغريدة الداعية السعودي سلمان العودة التي نعى فيها زوجته يوم الأربعاء انتباه البعض، حيث استخدم وسم إسمها، الأمر الذي ذكّر بتعليقات سابقة له حول عدم التمييز بين الرجل والمرأة، وعدم الخجل من ذكر إسم الزوجة.

وكان العودة قد نعى زوجته التي توفيت في حادث سير مساء الأربعاء، وأكد وفاتها على حسابه بتويتر مستخدما هاشتاغ يحمل إسمها "#هيا_السياري."

وللداعية أكثر من تسجيل على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيها على أنه ليس من العيب أبداً أن يذكر إسم الزوجة في العلن، كما يشير في الفيديو أدناه "أننا نعلم أسماء زوجات الرسول ونعرف أمهات الأنبياء."

ويقول العودة في فيديو آخر من برنامجه "آدم"، حلقة حواء، إن النساء شقائق الرجال مشيراً الى أن الفروق بين الرجل والمرأة ليست كبيرة جداً الى الحد الذي يحاول البعض أن يثبته وكأن المرأة مختلفة عن الرجل في كل شيئ.

ويضيف العودة في هذا الفيديو أن الأمر لا يتعلق بمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة وإنما يتعلق بتعادل، مضيفا أنه بدلاً من لوم المرأة في بعض الأحيان يجب مساندتها وتصحيح الأوضاع بشكل معتدل، منتقداً الإفراط في التعامل مع هذا الأمر من قبل بعض الشباب.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.