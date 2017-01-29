دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت نيابة شرق القاهرة، الأحد، إخلاء سبيل المخرج والنائب بالبرلمان المصري خالد يوسف، بعد ساعات من اعتقاله في مطار القاهرة لحيازته عقار "زانكس" المهدئ، الممنوع تداوله في مصر دون روشتة طبية.

وعبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال خالد يوسف: "خرجت من سراي النيابة بلا أي ضمان بعد أن تيقنت النيابة العامة بكل المستندات الرسمية وشهادة الطبيب المعالج لزوجتي والصيدلي الذي تم شراء الدواء من صيدليته بروشته معتمدة". وأضاف: "سأسافر غدا صباحا لباريس"، حيث كان يوسف متجها إلى باريس، الأحد، قبل أن تعتقله سلطات مطار القاهرة.

بيان من المخرج والنائب خالد يوسف الأن أنا في مكتبي بعد أن خرجت من سراي النيابة بلا أي ضمان بعد أن تيقنت النيابة العامة ب... Posted by Khaled youssef on Sunday, January 29, 2017

وذكر موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي أن النيابة حققت مع الطبيب المعالج لزوجة يوسف المتواجدة في باريس، بعدما أحضر يوسف روشتة الدواء التي لم تكن معه وقت اعتقاله في المطار، وأشار الموقع إلى أنه تم ضبط 100 قرص "زانكس" في حقيبة يوسف.

ووجه يوسف الشكر لمن تضامن معه، موجها في الوقت ذاته اللوم لوسائل إعلام اتهمها بتعمد تشويه صورته. وقال: "أشكر جميع المتضامنين معي وخاصة أهالي دائرتي كفر شكر الذين غمروني بمظاهرة حب. أحمد الله أن وضعني في هذا الموقف كي أراها. وأشكر فريق الشرفاء من محامي مصر الذين هرعوا إيمانا منهم بصحة موقفي وأشكر زملائي النواب ورئيسهم وأمينهم العام".

وأضاف: "وأشكر وسائل الإعلام التي تحرت الدقة في نقلها للخبر.. ولن أوجه أي حديث لتلك الوسائل أو المواقع التي نقلت الخبر على غير حقيقته وتعمدت التشويه والإساءة لي".