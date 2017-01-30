إيريس ميتينيري هي من أصول فارسية. ومنصتها تدعم نظافة الأسنان والفم.

الحسناء ذات الـ24 عاماً تسعى الآن للحصول على شهادة في جراحة الأسنان.

وعاد ستيف هارفي لتقديم الحفل مجدداً هذا العام. في 2015 أخطأ هارفي في قراءة اسم الفائزة ليعلن أن ملكة جمال كولومبيا هي الفائزة بدلاً من ملكة جمال الفلبين.

وذكر الحادثة أثناء الحفل على سبيل المزاح. حتى أن ملكة جمال كولومبيا هذا العام لم تدعه وشأنه، ولا حتى ملكة جمال الكون 2016 التي أعطته نظارات القراءة.