دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بنَت عاملة إطفاء نرويجية قاعدة كبيرة من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل جمالها ونصائح اللياقة البدنية، التي تقدمها.

غان نارتين تعمل أيضا كمدرب شخصي، وتؤكد أنها لا تتدرب لأنها تكره جسدها، بل لأنها تحبه بسبب كل ما يفعله من أجلها، وتنصح الجميع بأن يهتموا بأجسامهم.

تقول نارتين التي بدأت وظيفتها كعاملة إطفاء عندما كان عمرها حوالي 20 سنة، بحسب ما جاء في تدوينة عبر حسابها على إنستغرام، إن النجاح ليس الطريق الى السعادة، بل إن السعادة هي مفتاح النجاح، وتنصحك قائلة: "إذا كنت تحب ما تقوم به ستنجح بالتأكيد."

قد يهمك أيضا.. مشاهدة ما تقوم به هذه الفتاة الروسية قد "يوقف" قلبك

وتشارك غان متابعيها على مواقع التواصل بنشاطاتها اليومية، وقد وصل عددهم على "انستغرام" الى أكثر من 80 ألف شخص.

Core -mermaid style😆🐋 #coretraining #magetrening #jæklatungt 😤 #shapeupnorge #styrketreningforjenter #core A video posted by Gunn Narten (@narten86) on May 21, 2016 at 2:15am PDT

كذلك.. هذا ما فعلته النجمة الروسية 'فيكتوريا بونيا' على شواطئ دبي

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.