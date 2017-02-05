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تقول سلطات ولاية وايومنغ الأمريكية إن الأم، شيلبي كارتر - التي لقت حتفها في حريق منزل - تُسمى الآن بطلة لأنها تمكنت من إنقاذ حياة ابنتها حديثة الولادة.