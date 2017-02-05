شاهد.. أم في الـ21 من عمرها تضحي بحياتها لإنقاذ رضيعتها من النيران

أم تضحي بحياتها لإنقاذ رضيعتها من النيران

منوعات
آخر تحديث الأحد, 05 فبراير/شباط 2017; 10:56 (GMT +0400).
أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةأطفال
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تقول سلطات ولاية وايومنغ الأمريكية إن الأم، شيلبي كارتر - التي لقت حتفها في حريق منزل - تُسمى الآن بطلة لأنها تمكنت من إنقاذ حياة ابنتها حديثة الولادة.

أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةأطفال