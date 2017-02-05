شاهد.. أم في الـ21 من عمرها تضحي بحياتها لإنقاذ رضيعتها من النيران
أم تضحي بحياتها لإنقاذ رضيعتها من النيران
منوعاتآخر تحديث الأحد, 05 فبراير/شباط 2017; 10:56 (GMT +0400).
0:45
تقول سلطات ولاية وايومنغ الأمريكية إن الأم، شيلبي كارتر - التي لقت حتفها في حريق منزل - تُسمى الآن بطلة لأنها تمكنت من إنقاذ حياة ابنتها حديثة الولادة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.