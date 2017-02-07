دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم السكرتير الصحفي شون سبايسر صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشرته مؤخراً، نقلت فيه الآتي: “عندما لا يكون السيد ترامب يشاهد التلفزيون مرتدياً رداء الحمام أو على هاتفه للاتصال بمساعدي حملته القدماء والمستشارين، فإنه يذهب أحياناً لاستكشاف المحيط غير المألوف لبيته الجديد.” ووصف السكرتير الصحفي المقال بأنه عديم الدقة ومليء بالأكاذيب، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب لا يملك رداء حمام، بينما تنقال مستخدمو تويتر صوراً قديمة لترامب وهو يرتدي رداء حمام رداً على ما قاله سبايسر.
رداء حمام ترامب يثير ضجة على الانترنت.. والسبب؟
رداء حمام ترامب يثير ضجة على الانترنت والسبب؟
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 07 فبراير/شباط 2017; 07:55 (GMT +0400).
0:58
هاجم السكرتير الصحفي شون سبايسر صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشرته مؤخراً، واصفاً إياه بأنه عديم الدقة ومليء بالأكاذيب.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.