دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— هاجم السكرتير الصحفي شون سبايسر صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشرته مؤخراً، نقلت فيه الآتي: “عندما لا يكون السيد ترامب يشاهد التلفزيون مرتدياً رداء الحمام أو على هاتفه للاتصال بمساعدي حملته القدماء والمستشارين، فإنه يذهب أحياناً لاستكشاف المحيط غير المألوف لبيته الجديد.” ووصف السكرتير الصحفي المقال بأنه عديم الدقة ومليء بالأكاذيب، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب لا يملك رداء حمام، بينما تنقال مستخدمو تويتر صوراً قديمة لترامب وهو يرتدي رداء حمام رداً على ما قاله سبايسر.