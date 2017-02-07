الرباط (CNN)-- من المنتظر أن يحل مخرج سلسلة "عائلة سيمبسون"، ديفيد سيلفرمان، في المغرب منتصف شهر مارس/آذار المقبل، إذ سيحلّ ضيفا على المهرجان الدولي لسينما التحريك بمدينة مكناس، في نسخته الـ16.

وأكدت إدارة المهرجان في بلاغ لها أن استقبال ديفيد سيلفرمان يتزامن مع وصول سلسلة "عائلة سيمبسون" إلى عامها الثلاثين، وأن سيلفرمان سيقوم بتقديم دروس في إطار المهرجان، كما سيتحدث عن تجربته في إخراج السلسلة ومساره في سينما التحريك.

وحصل سيلفرمان على أربعة جوائز إيمي كأفضل مخرج، وزيادة على سلسلة "عائلة سيمبسون"، أخرج عدة أفلام تحريك قصيرة، كما أخرج فيلما يحمل عنوان السلسلة.

ويعدّ مهرجان سينما التحريك، الذي تنظمه مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمدينة مكناس، أشهر حدث فني من هذا النوع في المغرب، ويشهد تباري عدة أفلام على جوائزه. ومن المرتقب أن تدور الدورة الـ16 ما بين 17 و22 مارس/آذار.