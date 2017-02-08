نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تدمر منزل في منطقة سان رافائيل الأمريكية، الثلاثاء، في انهيار أرضي، حيث التقط هذا الفيديو من قبل شرطي أثناء انهيار المنزل. وغمر الطين المنزل المكون من طابقين، ما أدى إلى تدمير جدرانه والتأثير سلباً على أساساته. ولحسن الحظ فإن جميع سكان المنزل تمكنوا من الخروج بسلام قبل انهياره، في حين اعتُبر المنزلان المجاوران غير آمنين.