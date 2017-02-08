بعد فترتين رئاسيتين.. لن تصدق ما يقوم به أوباما في إجازته!

لن تصدق ما يقوم به أوباما بعد رئاسته !

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آخر تحديث منذ ساعة و57 دقيقة.
باراك أوبامامغامراتطرائفغرائب
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بينما كانت عائلة أوباما تتمتع بإجازتها في جزر فيرجن البريطانية، حدث رهان ودّي بين أوباما وبرانسون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما كانت عائلة أوباما تتمتع بإجازتها في جزر فيرجن البريطانية، دخل الرئيس السابق ومؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون في تحدٍ بحري.إذ أن برانسون قدّم لأوباما فرصة تعلم التزلج الشراعي، كما أنه زاد من الرهان بالتحدي قائلاً: “هل يمكن لباراك أن يتعلم التزلج الشراعي قبل أن أتمكن من تعلم Foilboard؟”

باراك أوبامامغامراتطرائفغرائب