دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الثلاثاء في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31."

وقد شارك الملك سلمان في العرضة السعودية، كما شارك فيها عدد من الأمراء. ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي ولي العهد، مقطع فيديو من الحفل يظهر مشاركة الملك.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودي "واس" فقد خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل بالصالات الرياضية يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.