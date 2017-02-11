لقطات مرعبة من كاميرا مثبتة لانقلاب شاحنة على سيارة شرطة.. شاهد السبب!

لقطات مرعبة لانقلاب شاحنة على سيارة شرطة

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آخر تحديث منذ21 دقيقة.
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ثلاثة من أعضاء شرطة ويومنغ كانوا في الموقع لتقديم المساعدة لسائقين تعرضوا لحادث مروري، لتتعرض شاحنة كبيرة للقذف إلى جانبها على سيارة الشرطة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— واقعة غريبة من نوعها حدثت في 7 فبراير/ شباط قرابة جبل إيلك في ولاية ويومنغ الأمريكية. إذ أن ثلاثة من أعضاء شرطة الولاية كانوا في الموقع لتقديم المساعدة لسائقين تعرضوا لحادث مروري، لتتعرض شاحنة كبيرة للقذف إلى جانبها على سيارة شرطة بسبب الرياح القوية، ولحسن الحظ فإن أحداً لم يصب بأذى في هذه الحادثة غير المعتادة.

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