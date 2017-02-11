أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— واقعة غريبة من نوعها حدثت في 7 فبراير/ شباط قرابة جبل إيلك في ولاية ويومنغ الأمريكية. إذ أن ثلاثة من أعضاء شرطة الولاية كانوا في الموقع لتقديم المساعدة لسائقين تعرضوا لحادث مروري، لتتعرض شاحنة كبيرة للقذف إلى جانبها على سيارة شرطة بسبب الرياح القوية، ولحسن الحظ فإن أحداً لم يصب بأذى في هذه الحادثة غير المعتادة.