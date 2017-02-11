دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روى الممثل السعودي ناصري القصبي، السبت، موقفا غريبا حدث معه يوم وفاة والده الذي فارق الحياة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وعبر حسابه على موقع "تويتر"، قال القصبي: "قبل ٢٠ سنه ركز لي والدي، رحمه الله، نخلة في بيتي. وكانت أطيب سكرية، وأنا لا أهتم بها. وكان يرعاها كثيرا ويهتم بها، ويعاتبني كيف لمهندس زراعي إهمالها".

وأضاف: "في أيامه الأخيرة، رحمه الله، بدأت ألحظ ميلاناً في تاجها، وكلما وهن والدي زاد ميولها. في يوم وفاته قال لي المزارع ماتت النخلة. لا إله الا الله".