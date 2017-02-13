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أكثر من 400 حوت جنحوا على شاطئ نيوزيلندا في ثالث أكبر عملية جنوح جماعية لحيتان تشهدها البلاد، وقد سارع المتطوعون لإنقاذ الحيتان ولكن عند العثور عليهم كان 250 منهم قد ماتوا بالفعل.