شاهد.. ظاهرة فلكية أبهرت العالم ليل الجمعة

شاهد.. ظاهرة فلكية أبهرت العالم ليل الجمعة

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آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
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شهدت سماء ليل الجمعة ظاهرة فلكية نادرة تسمى "القمر الثلجي"، ويعتبر هذا الحدث مناسبة هامة تجمع هواة رصد الكواكب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت سماء ليل الجمعة ظاهرة فلكية نادرة  تسمى "القمر الثلجي"، ويعتبر هذا الحدث مناسبة هامة تجمع هواة رصد الكواكب والفضاء للاستمتاع وتوثيق المشهد.

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