أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- خلال برنامج " ساتردي نايت لايف" أدت ميليسا مكارثي دور السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر، حيث اقتحمت بالمنصة الأكثر شهرة بالعالم جمعاً من الصحفيي .