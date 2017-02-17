أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- خلال برنامج " ساتردي نايت لايف" أدت ميليسا مكارثي دور السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر، حيث اقتحمت بالمنصة الأكثر شهرة بالعالم جمعاً من الصحفيي .
إن كنت صحفياً.. إحذر هذه المنصة
إن كنت صحفياً.. إحذر هذه المنصة
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 17 فبراير/شباط 2017; 10:00 (GMT +0400).
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برنامج " ساتردي نايت لايف" منح شركة الانتاج الصغيرة، مونكي بويز، أقل من 48 ساعة لصنع المنصة.
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