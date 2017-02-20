دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استدعت شرطة دبي عارضة الأزياء الروسية، فيكي أودنتكوفا، التي نشرت فيديو وصورا لها وهي تتدلى من برج كيان في منطقة المارينا، لتوقيع تعهد يفيد بعدم تكرارها القيام بأي حركات خطرة قد تودي بحياتها في دبي، حسبما أفادت صحيفة "الاتحاد" الإمارتية التي تملكها مؤسسة أبوظبي للإعلام الحكومية.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري في تصريحات للجريدة، إن "ما فعلته الشابة الروسية يشكل خطراً على حياتها ويُصنف ضمن الهوايات الخطرة،" مؤكداً أن هدف شرطة دبي "ليس محاسبة الآخرين ومنعهم من ممارسة هواياتهم، ولكن الهدف الأول هو حماية أرواح الناس وخصوصاً الشباب، حتى لا يقلدها أحد منهم."

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وكان فيديو العارضة وهي تتدلى من البرج والذي نشرته على صفحتها على موقع "إنستغرام" في الثالث من فبراير/ شباط الجاري، قد لاقى انتشاراً واسع النطاق.