نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (WCBS)-- انتشرت الفوضى في بلدة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية بعد هروب ثور من مسلخه. حاولت الشرطة السيطرة على الثور لثلاث ساعات. وفي النهاية ألقت عليه مهدئاً للأعصاب ونُقل في شاحنة إلى مركز للعناية بالحيوان.
ثور طليق في نيويورك بعد هروبه من مسلخه
ثور طليق في نيويورك بعد هروبه من مسلخه
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شاهد لقطات لثور يجوب شوارع نيويورك.
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