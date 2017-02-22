شاهد ماذا فعل طبيب وجد نفسه وجها لوجه مع ذئب في عيادته

شاهد طبيب وجد نفسه وجها لوجه مع ذئب في عيادته

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 22 فبراير/شباط 2017; 03:37 (GMT +0400).
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تخيل أن يظهر ذئب في مكان عملك بعد أن قام بتتبعك إلى الداخل، هذا ما حدث لطبيب في ولاية كارولينا الجنوبية. شاهد ما حصل..

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