شاهد ماذا فعل طبيب وجد نفسه وجها لوجه مع ذئب في عيادته
شاهد طبيب وجد نفسه وجها لوجه مع ذئب في عيادته
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 22 فبراير/شباط 2017; 03:37 (GMT +0400).
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تخيل أن يظهر ذئب في مكان عملك بعد أن قام بتتبعك إلى الداخل، هذا ما حدث لطبيب في ولاية كارولينا الجنوبية. شاهد ما حصل..
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