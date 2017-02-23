دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الترفيه السعودية، الخميس، عن رصد مخالفة في فعالية "كوميك كون" التي جذبت الآلاف من السعوديين، ومعاقبة الجهة المنظمة، دون أن توضح طبيعة المخالفة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تسعى لمراعاة القيم والتقاليد.

بالصور: "كوميك كون" للأبطال الخارقين..خطوة "جريئة" في السعودية

وقالت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنه "بالرغم من نجاح فعالية كوميك كون من ناحية المحتوى والتنظيم، تؤكد الهيئة حدوث مخالفة من الجهة المنظمة للفعالية في نشاط مصاحب لها". وأضافت: "أخلّت الجهة المنظمة بأحد بنود التصريح المبرم معها، وتم رصد هذه المخالفة من موظفي هيئة الترفيه في وقتها وإيقافها، وتم العمل على إصدار الجزاءات بما يتوازى مع هذه المخالفة".

بالرغم من نجاح فعالية #كوميك_كون من ناحية المحتوى والتنظيم، تؤكد الهيئة حدوث مخالفة من الجهة المنظمة للفعالية في نشاط مصاحب لها — هيئة الترفيه (@GEA_SA) February 23, 2017

وأكدت الهيئة أنها "تُعنى بتنظيم قطاع الترفيه في بلادنا الحبيبة وتطويره، والارتقاء به، حيث دعمت حتى الآن أكثر من ١٠٠ نشاط ترفيهي"، مضيفة أنها "تسعى لمراعاة القيم والأخلاق والتقاليد، كما ترحب بأي نقد بنّاء أو مقترحات عبر قنواتها لإيمانها بأن المواطن هو المستفيد الأول".