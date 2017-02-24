تزايد حوادث الاغتصاب في دور العجزة الأمريكية

تزايد حوادث الاغتصاب في دور العجزة الأمريكية

الطريق إلى الحرية
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
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أندرو ميرزيكسكي 28 عاماً اعترف بتخدير نزيلة تبلغ 88 عاماً في منشأة ايدجيوود فيستا في هيرمانتاون مينيسوتا قبل أن يعتدي عليها.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--قامت CNN بتحليل بيانات عبر البلاد، ووجدت ما بين 2013 و2016، أكثر من 1000 مركز للرعاية مذكورة من قبل السلطات الفدرالية لسوء تعاملها مع حالات الاعتداء الجنسي المشتبهة.

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