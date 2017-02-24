أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--قامت CNN بتحليل بيانات عبر البلاد، ووجدت ما بين 2013 و2016، أكثر من 1000 مركز للرعاية مذكورة من قبل السلطات الفدرالية لسوء تعاملها مع حالات الاعتداء الجنسي المشتبهة.