أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--قامت CNN بتحليل بيانات عبر البلاد، ووجدت ما بين 2013 و2016، أكثر من 1000 مركز للرعاية مذكورة من قبل السلطات الفدرالية لسوء تعاملها مع حالات الاعتداء الجنسي المشتبهة.
تزايد حوادث الاغتصاب في دور العجزة الأمريكية
تزايد حوادث الاغتصاب في دور العجزة الأمريكية
الطريق إلى الحرية
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أندرو ميرزيكسكي 28 عاماً اعترف بتخدير نزيلة تبلغ 88 عاماً في منشأة ايدجيوود فيستا في هيرمانتاون مينيسوتا قبل أن يعتدي عليها.
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