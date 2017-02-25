الرباط (CNN)— بعد مسار حافل في السينما والمسرح، توفي صبيحة اليوم السبت، الممثل المغربي محمد حسن الجندي، عن سن يقارب 79 سنة، بسبب تداعيات مرض عانى منه مؤخرا، وفق ما أكده مقربون منه.

ابن مدينة مراكش التي توفي بها كذلك، تجاوزت شهرته المغرب إلى بقية البلدان العربية، بفضل أدائه لعدة أدوار في أفلام ومسلسلات عربية ناجحة، منها تقمصه لشخصية أبي جهل في فيلم الرسالة لمصطفى العقاد عام 1976، أشهر الأفلام العربية التي تناولت نشأة الإسلام.

وولد الجندي عام 1939، وبدأ مساره بالفن المسرحي قبل الانتقال إلى الشاشة الصغيرة ثم الكبيرة، وعلاوة على تميزه في المسرح والتلفزيون، فقد سطع خلال فترة من الفترات إعلاميا بهيئة الإذاعة البريطانية في لندن، حيث كان يقدم برنامج "كشكول المغرب"، كما أسس شركة للإنتاج الفني قدمت عددا من الأعمال.

وارتبط اسم حسن الجندي كذلك بأسرته الصغيرة التي تميز عدة أفراد منها في عالم التمثيل، كزوجته الراحلة فاطمة بنمزيان، وابنته هاجر الجندي، وابنه أنور الجندي. وقد نال حسن الجندي عدة جوائز وتكريمات منها أنه كان أول ممثل مغربي يكرّم بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، كما تلقى وسام الثقافة من جمهورية الصين الشعبية.

وفيما يلي، أشهر الأفلام والمسلسلات التي شارك بها الراحل: شخصية عتبة بن ربيعة بفيلم ومسلسل عمر عام 2013 و2012، دور زفر بن الحارث بمسلسل فارس بن مروان، دور يوسف الفهري بمسلسل صقر قريش، دور شواش بمسلسل آخر الفرسان عام 2002، أحد أدوار البطولة بفيلم بامو عام 1983، دور رستم بفيلم القادسية عام 1981، دور صخر بن عمرو في مسلسل الخنساء عام 1977، ودور أبو جهل في فيلم الرسالة عام 1976.