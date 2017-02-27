حفل الأوسكار في تسعين ثانية

حفل الأوسكار في تسعين ثانية

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و4 دقائق.
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1:31

لم يكن حفل الأوسكار لهذا العام كأي حفل آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  بينما صابت توقعات فوز البعض بجوائز الأكاديمية، وشكل فوز آخرين مفاجأة كبيرة. ولم يخل الحفل من بعض الأخطاء والمفاجآت، كالإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم. إذ أعلن بالخطأ فوز فيلم La La Land  بدلا من فيلم Moonlight

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