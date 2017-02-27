دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما صابت توقعات فوز البعض بجوائز الأكاديمية، وشكل فوز آخرين مفاجأة كبيرة. ولم يخل الحفل من بعض الأخطاء والمفاجآت، كالإعلان عن الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم. إذ أعلن بالخطأ فوز فيلم La La Land بدلا من فيلم Moonlight