قتلى وجرحى بسقوط طائرة على منزل بكاليفورنيا

قتلى وجرحى بسقوط طائرة على منزل بكاليفورنيا

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آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
أمريكاكاليفورنياحوادث الطيران
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح شخصان آخران بعد اصطدام طائرة صغيرة في حي بمدينة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية ووثقت لحظات ما قبل الاصطدام بكاميرا مراقبة في الحي السكني.

أمريكاكاليفورنياحوادث الطيران