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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح شخصان آخران بعد اصطدام طائرة صغيرة في حي بمدينة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية ووثقت لحظات ما قبل الاصطدام بكاميرا مراقبة في الحي السكني.