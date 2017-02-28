قتلى وجرحى بسقوط طائرة على منزل بكاليفورنيا
قتلى وجرحى بسقوط طائرة على منزل بكاليفورنيا
منوعات
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وجرح شخصان آخران بعد اصطدام طائرة صغيرة في حي بمدينة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية ووثقت لحظات ما قبل الاصطدام بكاميرا مراقبة في الحي السكني.
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