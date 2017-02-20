ما هو ارتجاج الدماغ؟

ما هو ارتجاج الدماغ؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—نسمع كثيرا عن الارتجاج الدماغي وإصابة شخص ما بذلك نتيجة حادث مروري أو رياضي أو غيرها، فما هو وما تداعياته؟

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