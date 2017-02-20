ما هو ارتجاج الدماغ؟
ما هو ارتجاج الدماغ؟
صحة وحياة
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لندن، المملكة المتحدة (CNN)—نسمع كثيرا عن الارتجاج الدماغي وإصابة شخص ما بذلك نتيجة حادث مروري أو رياضي أو غيرها، فما هو وما تداعياته؟
لندن، المملكة المتحدة (CNN)—نسمع كثيرا عن الارتجاج الدماغي وإصابة شخص ما بذلك نتيجة حادث مروري أو رياضي أو غيرها، فما هو وما تداعياته؟
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