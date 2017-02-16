شروق.. فتيات فلسطينيات تكافحن على أنغام الراب

شروق.. فتيات فلسطينيات تكافحن على أنغام الراب

ستايل
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
لايف ستايلالأراضي الفلسطينيةفلسطينإسرائيلموسيقى راب
2:24

مجموعة من الفتيات الفلسطينيات من مخيم الدهيشة في بيت لحم شكلوا فرقة غناء على أنغام موسيقى الراب للتعبير عن كفاحهن وإيصال أصواتهن للعالم.

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