دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن هناك انقسام داخل إيران بين السلطة والنظام بطهران وبين غالبية الشعب الذي يريد الانفتاح على العالم.

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جاء ذلك في مقابلة سابقة منتصف الشهر الجاري مع الزميل جون ديفتيريوس لـCNN، حيث قال: "إذا نظرنا إلى السياسات الإقليمية الإيرانية في المنطقة فهي تتم عبر الحرس الثوري وعبر المتعصبين في النظام، ولا اعتقد أنه ومن خلال الانخراط بالتعامل أكثر مع إيران فإن ذلك سيعطي فرصة للقوى المعتدلة بتولي زمام الأمور."

وأضاف قرقاش في المقابلة التي تمت على هامش القمة الحكومية التي استضافتها دبي: "ما هو مهم هو فهم أن هناك انقسام داخل إيران، المتعصبون في النظام والذين يسيرون السياسات يريدون إيران دولة دينية وتوسعية ولكن أغلب الشعب يريد الانفتاح على العالم، ولكن للأسف علينا التعامل مع الحكومة وما يتعلق بسياساتها الإقليمية."

وتابع قائلا: "أعتقد أن على إيران فهم أن عليها التعامل كأي دولة أخرى وتحترم سيادة الدول الأخرى وتفهم أنه لا يمكنها تكوين علاقات طبيعية مع الدول المجاورة في الوقت الذي تقوم به بتصدير نسختها من الثورة وتصدير أيدولوجيتها."