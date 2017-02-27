القدس (CNN)— شن سلاح الجو الإسرائيلي، الاثنين، خمسة غارات ضد أهداف في غزة، في خطوة تأتي ردا على إطلاق صواريخ من القطاع سقطت في منطقة النقب دون أن توقع إصابات، فجر الاثنين.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات أدت لإصابات متوسطة دون أن تتسبب بسقوط قتلى، في حين قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بحماس: "تحمّل حركة المقاومة الإسلامية حماس الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا التصعيد الخطير على غزة والذي يستهدف المقاومة الفلسطينية وأهلنا في القطاع."

وأضاف: "إن استمرار استهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات وتعمد تفجير الأوضاع في غزة لا يمكن السماح به أو القبول بفرض أي معادلات جديدة على المقاومة مهما كان الثمن."