دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتحدث خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة مع CNN بالعربية حصريا في أول جلسة من "CNN المجلس" ليلقي الضوء على تجربته الفريدة ويستعرض آرائه في عدد من الشؤون، ويمكنكم متابعة البث الحي في الأعلى.

الآن.. خلف الحبتور أحد أبرز رجال الأعمال في جلسة CNN بالعربية 1:41

ولمن يحب المشاركة وتوجيه سؤال للحبتور فبإمكانه متابعة البث الحي للجلسة أيضا عبر صفحة CNN بالعربية على فيسبوك وإرسال أسئلته على وسم #CNNMajlis