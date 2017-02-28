خلف الحبتور أحد أبرز رجال الأعمال بالإمارات في سطور

خلف الحبتور في سطور

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
الإمارات العربية المتحدةرجال أعمالالشرق الأوسطحصريا على CNNشركات
1:41

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتحدث خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة مع CNN بالعربية حصريا في أول جلسة من "CNN المجلس" ليلقي الضوء على تجربته الفريدة ويستعرض آرائه في عدد من الشؤون، ومن هنا نقدم لكم نبذة عنه في الفيديو أعلاه.

ولمن يحب المشاركة وتوجيه سؤال للحبتور فبإمكانه متابعة البث الحي للجلسة عبر صفحة CNN بالعربية على فيسبوك وإرسال أسئلته على وسم #CNNMajlis

الإمارات العربية المتحدةرجال أعمالالشرق الأوسطحصريا على CNNشركات