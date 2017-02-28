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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يتحدث خلف الحبتور، أحد أبرز رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة مع CNN بالعربية حصريا في أول جلسة من "CNN المجلس" ليلقي الضوء على تجربته الفريدة ويستعرض آرائه في عدد من الشؤون، ومن هنا نقدم لكم نبذة عنه في الفيديو أعلاه.