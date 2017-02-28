واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ادم كيزينجر، النائب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، إن العملية التي نفذتها قوات البحرية الأمريكية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن كشفت عما وصفه بـ"كنز" من المعلومات الاستخباراتية.

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جاء ذلك في مقابلة لكيزنجر مع الزميل وولف بليتزر لـCNN حيث قال: "سمعت من مسؤولين بالإدارة الأمريكية عن كنز معلومات استخباراتية حصّل بعملية اليمن، وهو الأمر الذي قد يكون مفيدا للغاية في عمليات مستقبلية."

وتابع كيزنجر وهو عضو بلجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغريس قائلا: "الحرب أمر خطير للغاية، فأنت تذهب إلى مناطق أنت فيها غير محبوب، اليمن بالتحديد منطقة صعبة جدا ولكنها أيضا المكان الذي تتواجد فيه القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهي تخطط لتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها."

ويذكر أن هذه العملية كانت الأولى للبحرية الأمريكية في عهد ترامب وبالتحديد بعد ستة أيام على تنصيبه بصورة رسمية، حيث تعرضت القوة الأمريكية في العملية لإطلاق نار من كل الجهات أدى إلى مقتل 20 من المدنيين.