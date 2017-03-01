دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عرض رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور لذكرياته حول أيام صباح برفقة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب الرئيس السابق للإمارات وحاكم دبي حتى وفاته عام 1990، قائلا إن مجلس الشيخ آنذاك يعكس "برلمان الديمقراطية الحقيقية"، منتقدا في الوقت عينه تجارب الديمقراطيات العربية غير المجدية.

وقال الحبتور، الذي كان ضيف الجلسة الأولى من "CNN مجلس"، ردا على سؤال حول دور الشيخ راشد في حياته: "كنت أصغر الحضور سناً في مجالس الشيخ راشد رحمه الله وجعلني أعشق هذا الرجل وازوره يومياً دون صبر، ازوره على الاقل أربع مرات في اليوم، كان برلمان راشد بن سعيد، برلمان الديمقراطية الحقيقة التي يتكلم فيها كل أحد لفائدة الوطن والمواطن."

وأضاف الحبتور: "الديمقراطية الناجعة هي التي ساهمت في نجاح دبي وسيرها على الخط الصحيح وليس ديمقراطيات الدول العربية الفاشلة. راشد بن سعيد كان لديه أسس، لا يحب الانسان الكسلان كان دائماً يفكر بالعمل، لا ينام أكثر من 4 ساعات في اليوم، وكنت معجباً بهذا الرجل، وكان يقول، أنا لا أحب الإنسان الذي لا يستيقظ قبل أذان الفجر."

وعن رأي الشيخ راشد لو كان على قيد الحياة بدبي اليوم وإنجازات نجله الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قال: "سيستغرب معجباً ويقول: أنني انجبت ولداً قائداً مشى على الخط الصحيح، الا وهو الشيخ محمد بن راشد."