أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر أمريكية مسؤولة، لـCNN، الأربعاء، أن 3 من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد للسياسة الخارجية طالبوه باستثناء العراق من قائمة الدول المتوقع أن يشملها مرسوم الحظر الجديد الخاص بمنع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

ووفقا لما أعلنه ترامب، فإنه من المتوقع أن يصدر مرسوما رئاسيا تنفيذيا جديدا بشأن حظر الدخول، وذلك بعد حكم القضاء الأمريكي بتعليق العمل بالمرسوم الذي أصدره بشأن منع دخول مواطني 7 دول إسلامية، هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، إلى الولايات المتحدة.

وقالت المصادر، لـCNN، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر طالبوا ترامب باستثناء العراق من مرسوم حظر الدخول، وأضافت المصادر أن أحد الأسباب الرئيسة لهذا الطلب هو دور العراق في محاربة تنظيم "داعش".

وتابعت المصادر أن وزير الأمن الداخلي جون كيللي دعم ذلك، ولكن لم يتضح بعد إذا ما كان البيت الأبيض قد اتخذ قراره النهائي.