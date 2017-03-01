واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رؤيته للسياسة الخارجية في سنته الأولى بالسلطة خلال خطابه الأول أمام الكونغرس الثلاثاء لتتضمن تأكيدات واضحه على نيته محاربة تنظيم داعش مع "الحلفاء بالعالم الإسلامي" علاوة على تشديده للعقوبات على إيران رغم تأكيده في الوقت نفسه على أولوية السياسة الأمريكية بالنسبة إليه.

وأكد ترامب في كلمته "مواصلة العمل مع الحلفاء والأصدقاء، ولا سيما من العالم الإسلامي لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من على وجه الأرض" قائلا: "كما وعدتكم فإنني طلبت من وزارة الدفاع وضع خطة لتدمير داعش، وهي شبكة من الوحوش الخارجين عن القانون الذين يذبحون المسلمين والمسيحيين. الرجال والنساء والأطفال من كل الأديان والمعتقدات."

وتابع ترامب بالقول: "واجبنا هو حماية وخدمة مواطني أمريكا والدفاع عنهم. نحن أيضا ننفذ خطوات قوية لحماية أمتنا من إرهاب الإسلام المتطرف."

كما هاجم إيران عبر التذكير بـ"فرض عقوبات جديدة على الكيانات والأفراد الذين يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية."

وشدد الرئيس الأمريكي على التحالف القوي مع إسرائيل، وكذلك على انتهاج "سياسة خارجية قائمة على الانخراط المباشر والقوي والجاد مع دول العالم كافة".

وأكد ترامب احترام بلاده لـ"حق جميع الدول في رسم طريقها الخاص"، وتطرق إلى ملف اللاجئين قائلا إن الحل الوحيد والطويل الأجل للكوارث الإنسانية هو خلق الظروف التي "تمكّن النازحين من العودة إلى الوطن بسلام."