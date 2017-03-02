دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة النقض المصرية، الخميس، حكما نهائيا ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من الاتهامات الموجهة إليه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير عام 2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو عام 2012 بالسجن المؤبد لمبارك بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرا، لكن ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده. لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها.