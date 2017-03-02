مدافع وخيالة وحشود باستقبال الملك سلمان في إندونيسيا

مدافع وخيالة باستقبال الملك سلمان بإندونيسيا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
السعوديةاندونيسياالملك سلمان بن عبدالعزيز
1:17

استقبال رسمي وشعبي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في إندونيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الملك سلمان الذي يقوم بجولة آسيوية سيوقع على عدة اتفاقيات تجارية وأمنية مع إندونيسيا. عند وصوله، الحشود اصطفت على جانبي الطريق تحمل أعلام البلدين. وبالإضافة إلى طلقات المدفعية الترحيبية كانت هناك فرقة من الخيالة.

السعوديةاندونيسياالملك سلمان بن عبدالعزيز