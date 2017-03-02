دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الملك سلمان الذي يقوم بجولة آسيوية سيوقع على عدة اتفاقيات تجارية وأمنية مع إندونيسيا. عند وصوله، الحشود اصطفت على جانبي الطريق تحمل أعلام البلدين. وبالإضافة إلى طلقات المدفعية الترحيبية كانت هناك فرقة من الخيالة.