دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الملك سلمان الذي يقوم بجولة آسيوية سيوقع على عدة اتفاقيات تجارية وأمنية مع إندونيسيا. عند وصوله، الحشود اصطفت على جانبي الطريق تحمل أعلام البلدين. وبالإضافة إلى طلقات المدفعية الترحيبية كانت هناك فرقة من الخيالة.
مدافع وخيالة وحشود باستقبال الملك سلمان في إندونيسيا
مدافع وخيالة باستقبال الملك سلمان بإندونيسيا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
1:17
استقبال رسمي وشعبي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في إندونيسيا
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.