أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قامت طائرات روسية وأخرى تابعة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بقصف قرى سورية "ظناً من الطيارين بأن داعش يسيطر عليها" - لكنها في الواقع كانت تحت سيطرة قوات التحالف السوري-العربي المدعوم من الولايات المتحدة، حسبما قال جنرال أمريكي، الأربعاء.

ونفى وزير الدفاع الروسي الأنباء، وفق وكالة أخبار "سبوتنيك" الروسية، التي ترعاها الدولة.

فيما قال اللفتنانت جنرال، ستيفن تاونسند، قائد قوات "عملية العزم التام"، التحالف العسكري الدولي ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، إن مقاتلي داعش انسحبوا من المدن وانتقلت قوات التحالف السوري-العربي إليها.

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وأضاف تاونسند أن القوات الأمريكية التي تخدم في دور استشاري شهدت الضربات الجوية الروسية والسورية. وقال تاونسند إن مكالمات سريعة مع القوات الروسية من خلال "قنوات إزالة النزاعات" أوقفت القصف.

لكن وزارة الدفاع في موسكو إن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تقصف منبج أو أي مناطق محددة من قبل قادة الولايات المتحدة. وتقول روسيا إن الولايات المتحدة لم تنسق دائماً حول قصفها للأهداف.